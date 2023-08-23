إصابة 13 شخصا باختناق إثر اندلاع حريق مصنع كرتون في البحيرة

أصيب قبل قليل 13 شخصاً بحالات اختناق إثر اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بطريق«مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

اندلاع حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة 13 شخصاً في حريق بمصنع بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني حول المصنع، وفصلت المرافق عنه، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصاً بحالات الاختناق ونقل 4 إلى مستشفى غرب النوبارية العام و9 إلى مستشفى العامرية العام، وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي وجاري السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.