إصابة 3 أشخاص باختناقات في حريق مصنع كسارات بلاستيك بالغربية

شب حريق هائل داخل مصنع كسارات بلاستيك بقرية العتوة البحرية التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص من العاملين باختناقات، وجرى نقلهم إلى مستشفى قطور، بينما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت قوات الحماية المدنية وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة قطور، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع كسارات بلاستيك بقرية العتوة البحرية، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية و5 سيارات من قوات الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلي المناطق المجاورة، كما تمت عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى.

ماس كهربائي

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 3 أشخاص من العاملين بالمصنع، باختناقات وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى قطور لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما تبين أن النيران أتت على محتويات المصنع بالكامل، نتيجة ماس كهربائي في ماكينة فرز البلاستيك، وخسائر مبدائية تقدر بنحو مليون جنيه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.