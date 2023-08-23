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أول تعليق من الرئيس الأمريكي على تحطم طائرة قائد فاجنر

كتب:

عمرو حسني
10:47 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن البيت الأبيض أطلعه على حادث تحطم طائرة خاصة في روسيا الاتحادية، يُعتقد أن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، كان على متنها، بينما كانت في رحلة بين موسكو ومدينة سان بطرسبرج.

تعليق بايدن: «غير متفاجئ»

وجاء في بيان للبيت الأبيض، بحسب وكالة أنباء «رويترز»، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادث تحطم الطائرة التي كان بريجوجين على متنها، وأدى لمقتل جميع ركابها الـ10، وأكد الرئيس بايدن أنه «غير متفاجئ» من احتمال مقتل بريجوجين في روسيا.

تحطم طائرة شمال موسكو

وقبل ساعات قليلة، قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة «تفير»، شمال العاصمة الروسية موسكو، وقالت سلطة الطيران المدني الروسية إن اسم مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين كان بين قائمة الركاب.

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بقلم عمرو حسني