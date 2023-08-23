زيلينسكي أمام مؤتمر دولي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الأزمة الراهنة مع روسيا لن تنتهي إلا بانتهاء ما وصفه «الاحتلال الروسي» لمناطق داخل الأراضي الأوكرانية، وتعهد بأن بلاده ستعمل على إنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا ضمن الأراضي الأوكرانية.

روسيا تستولي على القرم وأجزاء من أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني، أمام مؤتمر دولي عن القرم، بمشاركة أكثر من 60 دولة، اليوم الأربعاء: «القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا، التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال»، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها قبل قليل.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم، وضمتها إليها في 2014، في خطوة لم تعترف بها غالبية الدول الأخرى، كما استولت روسيا على أجزاء من أوكرانيا، أثناء الهجوم الواسع الذي بدأته القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، منذ فبراير 2022.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، بدأت أوكرانيا، التي تلقت مساعدات عسكرية ومالية من دول غربية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية، في محاولة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.