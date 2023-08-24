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«القاهرة الإخبارية»: الصين تعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية

كتب:

شريف سليمان
09:26 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
محطة فوكوشيما النووية

محطة فوكوشيما النووية

قررت الصين تعليق وارداتها من منتجات البحر اليابانية بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط

وبعد أشهر من القلق العام المتزايد والرد من العديد من الدول المجاورة، أعلن مسؤولون يابانيون، أن السلطات ستبدأ في إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط اليوم. 

وأكد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، أن السلطات ستمضي قدما في إطلاق المياه المعالجة إذا لم تواجه أي عقبات، بعد أن عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية.

 

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بقلم شريف سليمان