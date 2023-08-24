جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا

تفتتح جامعة مصر للمعلوماتية، اليوم الخميس، وعلى مدار 4 أيام، مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا، التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية، في نسخته الحالية 2023، وذلك بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور واسع من مهندسين وأكاديميين وباحثين وطلاب مصريين ودوليين، حيث ينعقد هذا المؤتمر لأول مرة في مصر منذ تأسيس جمعية الـ(IEEE) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1963.

جامعة مصر للمعلوماتية

وينعقد مؤتمر الطلاب والمحترفين الشباب لدول شمال أفريقيا، في دورته الحالية لهذا العام تحت عنوان (التكنولوجيا الهندسية ودورها في خدمة الإنسانية، والتعاون بين الجامعات والصناعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرات التطوعية للشباب.

وحرص كثير من العلماء والأكاديميين والمهندسين من مختلف الدول على المشاركة في النسخة الحالية لهذا المؤتمر الهام، ومن أبرز الحضور والمشاركين الدكتور سيف الرحمن رئيس IEEE، والرئيس المؤسس لمعهد الأبحاث المتقدمة بجامعة فرجينيا تك، والبروفسير مايك هينشي، الرئيس المنتخب للمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الأوسط) لجمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات (2025-2026) والرئيس السابق للاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات ومعمل هندسة البرمجيات بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، والدكتور عبد اللطيف عليو رئيس الأنشطة الطلابية بالمنطقة الثامنة (أوروبا - افريقيا - الشرق الأوسط).

وزارة التعليم العالي

وذلك بالإضافة لمشاركة البروفسير كوستاس ستاسوبولس، رئيس اللجنة الدولية لمشاركة الصناعة بالمنظمة، المدير التنفيذي لقطاع نقل الطاقة بهيئة الكهرباء القبرصية، والبروفسير طوني ماتيلا، رئيس لجنة العمل من أجل الصناعة بالمنطقة الثامنة بالمنظمة، ورئيس قسم التصنيع المستدام بهيئة الصناعة الفنلندية، والدكتور محمد أمين، رئيس اللجنة المهنية المتخصصة بالمنطقة الثامنة، وعضو اللجنة الدولية لمشاركة الصناعة بالمنظمة، ورئيس قسم المدن الذكية بشركة نوكيا الفنلندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور صهيب قمر شيخ، عضو لجنة العمل من أجل الصناعة بالمنطقة الثامنة، مدير البرنامج التقني بشركة جوجل بالمملكة المتحدة.

ترسيخ ثقافة الابتكار بالقطاع التكنولوجي والصناعي

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الكونجرس يستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير الحلول الخاصة بالتحديات المستقبلية في القطاع التكنولوجي والصناعي، وذلك تماشيًا مع أجندة الجامعة وتوجهات الجمهورية الجديدة. مؤكدة على حرص جامعة مصر للمعلوماتية على ألا يكون هذا المؤتمر في نسخته التي تستضيفها الجامعة تقليدياً في عنوانه ومعالجاته، وقد صيغت محاوره بدقة وعناية من قبل القائمين على تنظميه.

وأشارت الدكتورة ريم، إلى أهمية هذه المؤتمرات، كونها تمثل محطة مضيئة من محطات التقدم في الجامعة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتقدم صورة واقعية عن حجم الإنجاز فيها، حيث تحرص الجامعة على عقد العديد من الفعاليات العلمية والبحثية بشكل منتظم، وذلك بدعم من وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي لا تدخر جهدا في الدعم المستمر للجامعة.

ولفتت إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة يجتمع فيها الخبراء والأكاديميون المتخصصون في علوم الهندسة والحاسبات وطلاب هذه البرامج من دول مختلفة، لمناقشة أحدث البحوث والتطورات التقنية التي تهم المجتمعات الصناعية والتكنولوجية والأكاديمية.

وأوضح الدكتور أحمد حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع المشاركون في المؤتمر لديهم الرغبة والقدرة على الوصول إلى توصيات قيمة تثري القطاع والصناعات المتداخلة فيه، بالإضافة لفتح الباب أمام الباحثين في المستقبل لاستكمال البحث والتنقيب في حقل الابتكار، خاصة وأن التعامل والاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية في ازدياد مضطرد، مما يجعلهم أحد العوامل الرئيسية في في العناصر الداعمة للمستقبل.