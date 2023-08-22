تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية

حدد موقع التنسيق الإلكتروني الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية، والتي تقبل طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، ولا تشترط أداء اختبار قدرات للالتحاق بها.

مصروفات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة، وفق موقع التنسيق، هو 282.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية، أما المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد فتبلغ 15 ألف جنيه للفرقة الأولى، و15 ألف جنيه للفرقة الثانية، و20 ألف جنيه للفرقة الثالثة، و20 ألف جنيه للفرقة الرابعة.

وأكدت الجامعة في تقرير لها، أنه يمكن الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، موضحة أن مدة الدراسة 4 أعوام، وبعد أول عامين يحصل الطالب على دبلوم مهني فوق المتوسط في التخحصص، وبعد انتهاء الأربع أعوام يحصل على الطالب على بكالرويس مهني في التخصص.

برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

- برنامج تكنولوجيا الأوتوتروكس

- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة

- برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- برنامج تكنولوجيا إنتاج ومعالجة ونقل البترول

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

- 8 صور شخصية حديثة.

- 3 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- أصل استمارة نجاح الطالب و3 صور.

- شهادة ميلاد بالرقم الثلاثي و3 صور.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه.

- استيفاء طلب الالتحاق بالكلية مدون به كل بيانات الطالب وولي الأمر وأرقام تليفوناتهم وعنوانه الحالي.

- بطاقة ترشيح الطالب للكلية «خاص بالثانوي العام والدبلومات الفنية».

- ايصال سداد المصروفات الدراسية لهذا العام.

- استمارة 2 جند للذكور.

- استمارة 6 أو 7 جند أو صغار سن من المركز التابع له الطالب وصورة منها.