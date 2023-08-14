تنسيق كلية الآداب بمحافظات مصر 2023.. أقلها درجات جامعة دمنهور

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق كلية الآداب بجامعات محافظات مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الاثنين، وتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، ولعل كلية الآداب جامعة دمنهور وفق المعلن عنه فهي أقل قبولا للطلاب المتقدمين بمجموع درجات 290 مقارنة بكليات الآداب بالأقاليم.

وترصد بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية تنسيق كلية الآداب بجامعات مصر سواء الانتظام أو الانتساب الموجه لطلاب المرحلة الأولى وهي كلية متاحة أمام جميع الشعب من العلمي علوم ورياضيات وأدبي ويمكن لطلاب المرحلة الثانية من العلمي التقدم لكلية الآداب بعد الانتهاء من التقديم في الكلية لطلاب الشعبة الأدبية وفي حال لم يوفق طلاب العلمي في الكلية المرغوبة من الكليات العملية.

نتيجة تنسيق كلية الآداب بجامعات محافظات مصر 2023:

تنسيق كلية الآداب جامعة العريش 327.

تنسيق كلية الآداب جامعة القاهرة 325.

تنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس 317.5.

تنسيق كلية الآداب الإسكندرية 312.

تنسيق كلية الآداب جامعة بنها 307.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه القاهرة 303.5.

تنسيق كلية الآداب بنات عين شمس 302.5.

تنسيق كلية الآداب انتساب موجه عين شمس 300.

تنسيق كلية الآداب آداب انتساب موجه العريش 299.

تنسيق كلية الآداب وعلوم انسانية السويس 298.5.

تنسيق كلية الآداب المنوفية شبين الكوم 296.5.

تنسيق كلية الآداب الفيوم 297.

آداب انتساب موجه حلوان 295.5

آداب جامعة الزقازيق 293.5.

اداب وعلوم انسانية قناة السويس الإسماعيلية 293

اداب انتساب بنها موجه 292.5.

اداب كفر الشيخ 291.5

آداب دمنهور 290.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الآداب بالمحافظات

ويمكن للطلاب توفير المطلوب من الأوراق المعلن عنها والتالي ذكرها وتوضيحها خلال سطور التقرير التالية كما يمكن للطلاب الاستعلام عن كافة المطلوب في مكاتب شؤون الطلاب بكليات الآداب بجامعات محافظات مصر.

جواب الترشح للكلية

صور شخصية للطالب.

بيان نجاح الثانوية ومجموع درجات.

موقف الطلاب الذكور من التجنيد.

شهادة ميلاد.

دفع المصاريف.

تقديم الأوراق في ظرف خاص أو دوسيه.