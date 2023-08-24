رئيس جنوب أفريقيا يعلن ضم 6 دول إلى العضوية الدائمة في بريكس.. بينها مصر

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة مصر إلى عضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

وأضاف في كلمته ضمن فعاليات قمة بريكس، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء، أنه تقرر أيضا دعوة كلا من الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

اعتماد مصر في عضوية دول بريكس

تابع رئيس جنوب أفريقيا: «في سياق مناقشتنا توصلنا استنتاج وخاتمة يجب أن نعتمد مصر وبعض الدول وستعلن جوهانسبرج بنهاية القمة وهو إعلان يشمل ويغطي مختلف القضايا التي تباحث القادة بشأنها وذلك على مدار أكثر من عام في مختلف الأطر والاجتماعات».

أوضح: «قمة بريكس تستهدف اجتذاب الاستثمارات وتوطيد العلاقات بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص في قارة أفريقيا ودول بريكس، ونحيي مشاركة ممثلين عن الشباب في هذه القمة وقدمنا دعمنا وتعاهدنا لتقديم الدعم لشركائنا للحصول على نتائج ملموسة بالمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى التوصل لحلول مشتركة للتحديات التي تواجهها دول الجنوب، ونؤيد قضية تعددية الأقطاب واحترام القانون الدولي، كما نعمل ناقشنا ضرورة الاعتماد على العملات المحلية وأحرزنا تقدما في الثقافة والتعليم والشباب».