ما أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس؟.. تحدث عن الدولار والعقوبات

تركزت أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس، اليوم، على عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الدولية، وذلك في ظل التكتل الاقتصادي الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، حيث سعى بوتين لتعريف الغرب بالهدف من هذا التكتل الذي يمر على إنشائه نحو 15 سنة.

أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس

وعلى الرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس، تركزت على أن التخلص من الدولار كعملة عالمية مسألة لا رجعة عنها، مع العمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول «بريكس» أصبحت تخفف من ارتباطها بالدولار.

أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس الموجهة للغرب

كانت أبرز تصريحات بوتين في قمة بريكس، تتمحور حول أهمية تطبيق الانتقال إلى عملاتنا المحلية وتطبيق ذلك في تعاملاتنا المالية بين بلداننا الخمسة (دول بريكس)، والتأكيد على أن بنك التنمية الجديد (التابع للمجموعة) أصبح بديلا موثوقا عن المؤسسات المالية الغربية، وله دور مهم في تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المجموعة، والإشارة إلى أن التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل، والاستثمار في دول المجموعة زاد بمعدل 6 أضعاف.

الحديث عن العقوبات الغربية

وحرص بوتين في أبرز التصريحات الخاصة به في قمة بريكس بالحديث عن العقوبات الغربية تعوق إمدادات الغذاء الروسية ومدفوعاتها المصرفية، مبينا أن هناك تحديات أمام مجموعة بريكس من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.