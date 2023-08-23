السفير صلاح حليمة: مصر من الدول المرشحة بقوة لقبول عضويتها بقمة بريكس

أكد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن قمة دول بريكس تركز على موضوعات أساسية، محورها دعم الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة، لافتا إلى أنه مدرج على جدول الأعمال، توسيع العضوية في هذا التجمع الاقتصادي، مؤكدا أن مصر من الدول المرشحة بقوة لقبول عضويتها.

تجمع دول البريكس أصبح ذا صبغة سياسية

أضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة دي أم سي، اليوم الأربعاء، أن تجمع دول البريكس أصبح ذا صبغة سياسية، بعد الأزمات العالمية المتتالية، والتوجه نحو التعاون وليس التنافس أو التصادم، وإيجاد تنظيم متوازي عالميا.

العلاقات المصرية مع دول قمة بريكس متميزة

وتابع: «العلاقات المصرية مع دول قمة بريكس متميزة، خاصة في مجال الاستثمار والعلاقات التجارية، وهناك 5 دول مرشحة بقوة لدخول هذا المحفل الدولي بشكل دائم، على رأسها مصر والسعودية، وهناك نوع من التوافق بين مؤسسات دول المجموعة لانضمام مصر».