وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

زار وفد حكومي هولندي، رفيع المستوى، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، والسيد بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وذلك تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

ويضم الوفد الهولندي، ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والأمن والشئون الاجتماعية والعمل الهولندية، والسفارة الهولندية بالقاهرة، كما استقبلهم في مقر المركز من الجانب الألماني، أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وعدد آخر من ممثلي الوكالة الألمانية، وكذلك فريق العمل الخاص بالمركز.

وخلال الزيارة، قام أعضاء الوفد الهولندي، برفقة مساعد وزيرة الهجرة، بجولة تفقدية للتعرف على الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز، ثم استمعوا إلى شرح تفصيلي عن الأنشطة والخدمات المختلفة.

وفي مستهل كلمته عقب الجولة، نقل الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، ترحيب السيدة الوزيرة السفيرة سها جندي بالوفد الهولندي رفيع المستوى، وتأكيد سيادتها على أن وزارة الهجرة منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشباب.

المركز المصري الألماني تم إطلاقه في نوفمبر 2020

كما رحب سليمان، بأعضاء الوفد الهولندي، وأعرب عن امتنانه بزيارتهم للمركز، ثم استعرض تجربة المركز والخدمات المقدمة للشباب من التأهيل والتدريب، قائلًا إن المركز المصري الألماني تم إطلاقه في نوفمبر 2020، وبدأ أعماله في فبراير 2021؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لوزارة الهجرة، لدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق، كون وزارة الهجرة هي الشريك الوطني المعني بإدارة والإشراف على المركز والمراكز المماثلة مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا.

وأكد سليمان أن وزارة الهجرة المصرية، حريصة على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولذلك يتم عقد الدورات التدريبية للشباب في المركز في مختلف المجالات، سواء بالحضور المباشر، أو التدريب عن بعد، وكذلك المساعدة في إتاحة الفرصة للهجرة الآمنة للشباب إلى ألمانيا في الوقت الحالي، بجانب دراسة التوسع المستقبلي وإطلاق شراكات مع عدد من الدول الأوروبية الجاذبة للأيدي العاملة، لفتح الأسواق للشباب المصري.

تقديم خدمات المركز للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

وتابع بأننا حريصون على تقديم خدمات المركز للشباب في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، حيث تم تخصيص فروع للمركز في 14 محافظة، لتقديم التدريبات وتأهيل الشباب في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة وأساسيات اللحام والكهرباء ولغة الآلة والتأهيل الوظيفي وأساسيات البيع وغيرها. إننا حريصون على تحقيق مخرجات واقعية والتعاون المثمر لتحقيق الاستفادة المتبادلة للشباب المصري والأسواق الأوروبية، على حد سواء، بتوفير شباب لديه المهارة والثقافة بالمجتمع الذي سيهاجر إليه للعمل.

ومن ناحيته، قال السيد نيلز دروين، مسؤول سياسة شراكات الهجرة بوزارة الخارجية الهولندية، أحد أعضاء الوفد، إن هذه هي الزيارة الثالثة لوفد حكومي هولندي للتشاور مع الجانبين المصري والألماني فيما يخص أوجه التعاون المشتركة في مجالات تنقل العمالة وتدريب وتوظيف الشباب وإعادة إدماج العائدين، وأضاف: «لذلك فنحن نمضي قدما نحو البدء في تنفيذ الشراكة مع الجانبين المصري والألماني على أرض الواقع وما تبقى الآن هو تحديد خطوات البدء والتنفيذ».