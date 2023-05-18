الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف وزارة الهجرة.. التقديم مستمر حتى 22 مايو

فتحت وزارة الهجرة باب التقدم لوظائف أفراد أمن، للعمل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، منذ يوم الثلاثاء 16 مايو، ويستمر التقدم لشغل الوظائف حتى يوم الاثنين المقبل 22 مايو الجاري.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور على مدار الساعة تستعرض «الوطن» شروط التقدم لوظائف وزارة الهجرة، والمستندات المطلوبة التي جاءت على النحو التالي:

شروط وظائف وزارة الهجرة

1- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

2- السن لا يتجاوز 40 سنة.

3- المؤهل متوسط فأعلى.

4- التعاقد بنظام الاستعانة.

5- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد 11 شهرًا.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الهجرة

وللتقدم لوظائف وزارة الهجرة يتطلب الأمر تجهيز الأوراق والمستندات التالية:

- صورة المؤهل.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.

- صورة تحقيق الشخصية.

- الموقف التجنيد.

- عدد 2 صورة شخصية.

كيفية التقدم لوظائف وزارة الهجرة

ويمكن التقدم للوظائف بالتوجه إلى مقر وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارجن الدور العاشر، الكائن في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين في القاهرة.

تدريبات وزارة الهجرة للتأهيل لسوق العمل

وكانت وزارة الهجرة أعلنت الأسبوع الماضي، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، تفاصيل عدة دورات تدريبية مجانية للمهندسين والفنيين خلال مايو المقبل، في إطار التعاون بين الوزارة، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير البدائل الآمنة لشباب المحافظات الأكثر تصديراً لها، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة، كما يتكفل المركز بمصاريف التدريبات والمواصلات اليومية من القاهرة للأكاديمية في منطقة العين السخنة.