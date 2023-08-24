تفاصيل زيارة وفد هولندي للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

أوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، المشرف على مكتب الوزير، أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الشراكات وخدمة الشباب، بإتاحة فرص العمل، بما تمتاز به مصر من شباب متميز وقادر على التأقلم مع مختلف الثقافات، كما رحب بتعزيز سبل التعاون وتعظيم الاستفادة منه في المرحلة المقبلة، والتوسع في أنشطة المركز في مختلف المحافظات، تحقيقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل اللائق وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

توفير فرص العمل اللائق وتقليل معدلات البطالة

جاء ذلك خلال زيارة وفد حكومي هولندي، رفيع المستوى، إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وتوجه بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، بخالص الشكر إلى وزارة الهجرة، وإلى كل القائمين على المركز المصري الألماني على الاستضافة وحفاوة الاستقبال، وقال: «إن زيارتنا هذه جاءت للاستفادة من التجربة الناجحة التي نفذتها مصر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومختلف البرامج التي تنفذها وزارة الهجرة المصرية، فنحن بحاجة إلى التعاون من أجل إقامة نماذج مماثلة من هذا المركز».

كما عبر السفير الهولندي عن انبهاره بالمركز ودوره وكافة أنشطته المقدمة في سبيل تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة لراغبي الهجرة والعمل بالخارج كبديل إيجابي للهجرة غير الشرعية، بالإضافة لدوره الهام في توفير فرص للتدريب والتوظيف للشباب داخل مصر.

بدوره، أعرب السيد أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن تقديره للتعاون المصري الألماني في مجالات التوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، وعن سعادته بالمركز ونشاطه، الذي يجسد علامة فارقة في التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية والتوعية بسبل الهجرة الآمنة، خاصة ما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل العالمية.

وقال: «إن هدفنا الأساسي ليس كثرة الأعداد وإنما جودة الخدمات المقدمة، نحن نستثمر في الطريقة التي تقدم بها الخدمات، ونتعاون للاستفادة من جميع موارد الشركاء في كافة المجالات حتى نضمن استدامة الخدمات المقدمة للشباب، لذلك فالخبرة والدعم الهولندي سيكون إضافة كبيرة لمجهوداتنا. وفيما يخص التوظيف فسوق العمل هو سوق حر لذلك دورنا هو التيسير بين العرض والطلب والتشبيك بين القطاعات المختلفة داخل وخارج مصر».

خدمات العائدين والتدريبات وورش العمل المختلفة للشباب

وفي أعقاب ذلك، أدار الدكتور صابر سليمان حوارًا مفتوحًا مع الوفد حول ما يقدمه المركز في سبيل تحقيق استفادة أكبر للشباب في المرحلة المقبلة، وفقا للاتفاقيات المنظمة للهجرة وحركة الأيدي العاملة عالميا، وكذلك خطة عمل المركز في دعم القدرات والمساعدة في تجهيز أوراق السفر وتدريبات اللغة وتدريبات عن ثقافة المجتمع الألماني، وكذلك خدمات التدابير الاستشارية للهجرة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب خدمات العائدين والتدريبات وورش العمل المختلفة للشباب في مجالات المبيعات والتسويق الرقمي والبرمجة وإدارة المشروعات والإرشاد المهني.

ولفت إلى أن المركز يعد الأول من نوعه في مصر الذي وفر فرصًا للشباب للتدريب والتوظيف في ألمانيا، من خلال عقد دورات تدريبية وتقديم استشارات ونصائح، ويتم العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول والكيانات الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مثل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقع في حي المعادي بمحافظة القاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على 3 مجالات، أولها: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، ثانيها: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، وثالثها: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج، بالإضافة إلى تقديمه فرص للتدريب والتوظيف للمصريين العائدين من ألمانيا ودول أخرى.

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