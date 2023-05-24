«المصري الألماني» يعلن تفاصيل تدريبات أول يونيو لشباب المحافظات

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية، لشباب المحافظات، بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك في إطار تعاون وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، والذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال يونيو المقبل

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال يونيو القادم، عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاءت تفاصيل التدريب الأول، وهو تدريب «تطوير الأعمال»، والتي ستكون بمواعيد مسائية، وتستهدف تعلم كل طرق تطوير المشاريع وكيفية توسيعها، وطرق استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال وتكوين شراكات مثمرة وغيره.

والتدريب سيكون «أون لاين»، وذلك خلال الفترة من 4 يونيو حتى 8 يونيو، من الساعة 6 لـ 10 مساءً.

والتدريب الثاني، هو تدريب تعلم المهارات الأساسية للتعامل مع الكمبيوتر الإنترنت، من خلال تدريب «المهارات الرقمية»، الذي يضم برامج: «مايكروسوفت ووير، مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت باوربوينت، الانترنت والإيميل».

وسيكون تدريب «المهارات الرقمية»، في محافظة الفيوم، خلال الفترة من يوم 4 يونيو حتى 8 يونيو، من 10 صباحًا لـ 4 عصرًا.

أما التدريب الثالث، فهو تدريب «المبيعات»، في محافظة أسيوط، للراغبين في العمل بمجال المبيعات، حيث يشمل التدريب: «سمات مسؤولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، عملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع، تنبؤات المبيعات». وسيكون التدريب خلال الفترة من 4 يونيو حتى 10 يونيو، من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا.