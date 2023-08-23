وزير الهجرة: «إحياء الجذور» نموذجا يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية

قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن دولًا مثل قبرص واليونان بحاجة إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ باعتبار مصر حائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان.

واستهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارتها لدولة قبرص بلقاء وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، في مقر الوزارة، لبحث تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الإيجابية الآمنة للحد من تلك الظاهرة، في إطار البعد الدولي للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

وشارك في اللقاء كلا من السفير عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة.

«جندي»: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

وقال وزير الداخلية القبرصي: إن الزيارة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقبرص في ملف الهجرة غير الشرعية، وتستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين في الشأن ذاته، فيما أعربت «جندي» عن ترحيبها واستعدادها لمناقشة المجالات كافة، التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة الآمنة.

وأضافت السفيرة سها جندي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوزير القبرصي يشيد بالجالية المصرية

ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية القبرصي، بالجالية المصرية في قبرص بمختلف فئاتها وتحقيقها اندماجًا في المجتمع، وأكد الترحيب بزيادة أعداد المهاجرين المصريين إلى قبرص بطريقة قانونية وفي إطار مؤسسي، وضرورة مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في مجال الهجرة غير الشرعية.

وثمنت السفيرة سها جندي التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، موضحة: لا سيما في مجالات الطاقة والربط كهربائي، وكذا ملفات الطاقة، فضلاً عن التدريبات الأمنية المشتركة، ومواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

«إحياء الجذور» نموذجا يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية

وكما ثمنت التشاور المكثف بين المسؤولين من الحكومتين حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان إحياء الجذور NOSTOS، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في الدبلوماسية الشعبية، وإحياء الروابط التاريخية والثقافية والجذور المشتركة، وخلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط، حسب قولها.

خلق حلقة وصل بين المغتربين من دول البحر المتوسط

وفي السياق ذاته، أشار وزير الداخلية القبرصي إلى أن جذور عائلته كانت تعيش بمدينة الإسكندرية، وأنه ما يزال لديه روابط أسرية هناك، كما أن ابنته تدرس علم المصريات، وهو ما يعكس الإرث الوجداني بين الشعوب الثلاثة، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية القبرصية.

وفي هذا الصدد، تناولت وزيرة الهجرة دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج في تدريب وتأهيل الشباب من أجل التوظيف، لمنح الفرصة للشباب المصري المتطلع للعمل في أوروبا ولتوفير العمالة التي تحتاجها هذه المجتمعات، موضحة تقديم المركز خدماته للشباب المصري الراغب في الهجرة إلى ألمانيا وفقا للمهن والمعايير المطلوبة بسوق العمل الألماني، وأنه جرى إطلاق أول دليل متكامل للسفر إلى ألمانيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي واتحاد الصناعات الألماني ومعهد جوته.

وزير الداخلية القبرصي يوعد بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين

كما أشاد وزير الداخلية القبرصي بجهود وزارة الهجرة في هذا الشأن، معربًا عن تطلعه للتعاون مع وزارة الهجرة المصرية في هذا الملف، بالإضافة إلى وضع خطة مؤسسية للتعامل فيما يخص حقوق العمالة، وأهمية تقنينها، كما وعد بالعمل علي حماية حقوق العمال المصريين، ودعمهم في تيسير إجراءات أوراق الإقامة وتصاريح العمل.

ومن جانبها، عرضت وزيرة الهجرة، بعض التحديات التي تواجه العمالة المصرية مع بعض أصحاب العمل، وتنصلهم من إعطاءهم حقوقهم ومستحقاتهم المادية وفقا للعقود الموقعة، بموجب قانون العمل القبرصي.

ومن ناحيته، وعد وزير الداخلية القبرصي بالتدخل لصالح حقوق العمال المصريين، وإرسال حملات للكشف عن أوضاع العمال بأماكن عملهم، ورصد أي انتهاك لحقوقهم وواجباتهم.