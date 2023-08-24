نائب وزير الاتصالات: التحول الرقمي لا يقضي على فرص العمل بل غير شكل الوظائف

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، إن التحول الرقمي وصل بشكل كبير للمواطنين، إذ اختلف الوضع عن السابق كثيرا، فخدمات الرقمنة أصبحت تلبي كل احتياجات المواطنين وقللت ازدحام المكاتب، فضلا عن الحصول على الخدمات بشكل أسرع، مشيرا إلى أن عدد كبير من الخدمات أصبحت رقمية ولكن ليس جميعها.

أبرز خدمات التحول الرقمي

وأضاف «العطار»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن خدمات التموين وتوزيع الكارت الموحد، فضلا عن خدمات التوثيق، أصبحت رقمية بفضل البوابة الإلكترونية، موضحا أنه يجرى العمل على عدد كبير من المكاتب، كالمرور والسجل التجاري، متابعا «رئيس مصلحة السجل التجاري توقف عن فتح مكاتب جديدة أخرى بفضل التحول الرقمي، وهذا توفير وإنجاز كبير يعود بالنفع على البلد»، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لا يقضي على فرص العمل بل غير نسيج الوظائف.

وتابع: «نعمل على التوسع في منظومة الخدمات المقدمة بشكل رقمي خلال الفترة المقبلة»، موضحا: «أصبحنا بحاجة كبيرة إلى وظائف ترتبط بالتحول الرقمي، لذلك نوفر تدريبات كثيرة في الوزارة من أجل وظائف المستقبل»، مشيرا إلى أن هناك قطاع كامل مسئول عن التدريب والتدريب المهني بعد التخرج، ويوجد أكثر من مبادرة في هذا الصدد، إذ تم تدريب آلاف المواطنين ومازال العمل على ذلك مستمرا.

بناء الإنسان أهم محاور استراتيجية الوزارة

وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى أن بناء الإنسان أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للوزارة، لذلك يجرى توفير تدريبات متنوعة في مختلف تخصصات التحول الرقمي ليس على الجانب النظري فقط بل التطبيق العملي أيضا.