وزير الاتصالات يلتقي نظيره الهندي لبحث تعزيز التعاون في التحول الرقمي

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى فى مدينة بنجالور بالهند؛ حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز التعاون المشترك

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتورعمرو طلعت للهند للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، وتناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تصنيع الالكترونيات وبناء القدرات الرقمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب التابعة للوزارتين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمى والتى تشمل المدفوعات الرقمية.

اجتماعات مجموعة العشرين

وخلال الاجتماع أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تقدير الحكومة المصرية للدعوة الموجهة لها من الحكومة الهندية لحضور اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والهند؛ مشيرا إلى أن الأشهر الماضية شهدت توسع عدد من الشركات الهندية فى أعمالها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

ومن جانبه؛ أثنى السيد شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى على التطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى ختام اللقاء دعا الدكتور عمرو طلعت الوزير الهندى إلى زيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى واستكمالا للمباحثات التى عقدت بين الجانبين.

تصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات

كما عقد الدكتورعمرو طلعت اجتماعا مع السيد أناند آثاريا العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تيجاس TEJAS الهندية الرائدة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات، والسيد أرنوب روى المدير التنفيذى ومدير العمليات بالشركة.

وشهد اللقاء الاطلاع على خطط الشركة المستقبلية وبحث فرص التعاون فى مجال صناعة الإلكترونيات. كما تم مناقشة إمكانية تعاون الشركة مع الكيانات الأكاديمية التابعة للوزارة فى مجال التدريب الفنى وبناء القدرات ذات الصلة بتركيب وتشغيل ودعم شبكات الاتصالات.