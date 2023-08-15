«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى توظيفي في القليوبية.. اعرف فرص العمل المتاحة

تستمر وزارة الشباب والرياضة، في الإعلان عن العديد من فرص العمل وملتقيات التوظيف، آخرها في محافظة القليوبية، حيث يقام ملتقى توظيفي يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن حاجة شركة رنين لشغل الوظائف الآتية:

ملقتى توظيفي

وتطلب شركة مبيعات، شغل الوظائف التالية وفق وزارة الشباب:

1- بائعو كاشير

2- موظفو أمن

3- موظفو استعلامات

4- عمال خدمات وتحميل

ويمكن التسجيل لحضور الملتقى التوظيفي المقرر عقده في محافظة القليوبية، والالتحاق بالوظيفة الملائمة، من خلال الضغط هنا وكتابة البيانات الخاصة بالشخص، وتشمل الاسم والعمر والمؤهل ومحل السكن.

موعد وكيفية التقديم على الوظائف

وتشارك شركة Hulk security في ملتقي التوظيف بالقليوبية، وهي تحتاج لشغل وظيفة فرد أمن، ويمكن التقديم عليها من خلال الضغط هنا.

ويقام الملتقى التوظيفي يومي الأحد والاثنين الموافق 20-21 أغسطس الجاري، من الساعة 11 صباحا إلى 6 مساء بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب في القليوبية.