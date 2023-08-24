«السديس»: استثمار الذكاء الاصطناعي في نشر الفكر الوسطي المعتدل

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن الحرمين الشريفين هما منبع النور والهدايات وإعزاز للشأن الديني، ونشر قيم التسامح والوسطية في العالم وتمكين المرأة، لخدمة الزوار والمعتمرات والقاصدات دينيًا هو هدف استراتيجي لإيصال رسالة الحرمين الوسطية عالميا.

وقال رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء مع مسؤولي الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، وفق بيان رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، إنها تعكف على إعداد الخطط الدينية النوعية وفق استراتيجية لإيصال رسالة رسالة الحرمين المعتدلة في العالم.

رئاسة الشؤون الدينية ستصنع من التحولات نجاحات دينية

ووجه رئيس الشؤون الدينية الشكر والتقدير والعرفان لولاة الأمر، على ما تلقاه رئاسة الشؤون الدينية من العناية والاهتمام والرعاية؛ وحرصهم على إيصال رسالة الحرميم للعالم.

وأكد أن رئاسة الشؤون الدينية ستصنع من التحولات، نجاحات دينية، وإبداعات عالمية، ونحول التحديات لفرص إيجابية، واصفا قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للعناية بالحرمين، بأنه قرار حكيم عظَّم دور رئاسة الشؤون الدينية، وعضَّد مسارها لإبراز الجهود الدينية.

إبراز مخرجات الحرمين الشريفين

وكشف «السديس»، أن محور تعزيز دور الأنسنة الدينية لتحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، في جميع المجالات الدينية، والدروس العلمية، وتحفيظ القرآن سيكون محورا أساسيا في الاستراتيجيات والمبادرات الدينية، مؤكدا أهمية استثمار التقانة والذكاء الاصطناعي لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية ونشر الهدايات وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل واثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين.