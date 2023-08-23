«السديس» لمؤذني المسجد النبوي: عظموا قيم الاعتدال الديني عالميا

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أهمية تعظيم دور مؤذني وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي وإبراز مكانتهم الدينية.

«السديس»: إعداد خطط استراتيجية لتعظيم دور المؤذنين

وأوضح رئيس الشؤون الدينية في أول لقاء مع مؤذني المسجد النبوي، أن رئاسة الشؤون الدينية تعكف على إعداد خطط استراتيجية مستقبلية دينية نوعية لتعزيز دور المؤذنين لبث رسالة الحرمين الدينية الوسطية في العالم، موجها الشكر لولاة الأمر على ما يلقاه مؤذني وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.

ووفق بيان رئاسة الشؤون الدينية، خاطب «السديس»، مؤذني المسجد النبوي قائلا: عظموا قيم الاعتدال والتسامح والتعايش وعضدوا الرحلة الإيمانية للقاصدين وأثروا تجربة القاصدين وعمقوا الأثر الإيجابي الديني عالميًا والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية.

«السديس» يتحدث عن مكانة المؤذنين

وتحدث رئيس الشؤون الدينية عن ما جعله الله من مكانة عالية ومنزلة كريمة لمؤذن المسجد النبوي الشريف والاصطفاء بالأذان به، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء لنقل اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين الحرمين لرئاسة الشؤون الدينية يجسد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لمهام الأئمة والمؤذنين ودورهم المحوري في بث رسالة الإسلام المعتدل للعالم.