«شؤون الحرمين» تنشر الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام.. أبرزهم «السديس»

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة الدكتور عبدالرحمن السديس، الجدول الأسبوعي لأئمة المسجد الحرام بدءًا من غد الأربعاء إلى السبت المقبل.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان نشرته عبر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، إن الجدول شمل كلا من الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، حيث سيؤم المصلين في صلاة العشاء من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل، بينما يؤم الشيخ ياسر الدوسري، المصلين في صلاتي الفجر والظهر، وفي صلاتي العصر والمغرب الشيخ ماهر المعيقلي.

معايير محددة لاختيار أئمة المسجد الحرام

وتعلن رئاسة الشؤون الدينية بشكل أسبوعي، جدول أئمة المسجد الحرام، ليعرف المصلون من يؤمهم في الصلوات، حيث يتم اختيار الأئمة الذين يقومون بإمامة المصلين في المسجد الحرام بناءً على معايير محددة، أبرزها الخبرة والمهارة في التلاوة والقراءة والتجويد، ومدى تفانيهم وتفرغهم لخدمة المصلين وأداء مهمتهم بكل تفانٍ وإخلاص.

الجدول الأسبوعي يهدف إلى تنظيم أداء الصلوات

كما يهدف الجدول الأسبوعي إلى ضمان توافر أئمة مؤهلين لأداء الصلوات بشكل منتظم، وكذلك توفير فرصة لعدد متنوع من الأئمة للمشاركة في خدمة المسجد الحرام. بالإضافة إلى ذلك، فضلا عن تنظيم أداء الصلوات في المسجد الحرام خلال اليوم.