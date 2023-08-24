ماليزيا تفرض فحوصات على المنتجات اليابانية ردا على تصريف المياه المشعة

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، عن فرضها فحوصات على المنتجات الغذائية المستوردة من اليابان، عقب إطلاق المياه المشعة في فوكوشيما، فيما أعلنت السلطات الصينية أنها ستعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

الفحوصات تشمل المنتجات الغذائية السمكية

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «برناما» الماليزية للأنباء عن بيان صادر من وزارة الصحة الماليزية، أن الوزارة ستفرض فحوصات على المنتجات الغذائية عالية المخاطر المستوردة من اليابان، عند المداخل الوطنية لتحليل محتويات المواد المشعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص يأتي بعد إبلاغ السلطات اليابانية عن إطلاق المياه المشعة المعالجة في محطة الطاقة النووية فوكوشيما بشكل تدريجي بدءًا من اليوم.

كما أوضح البيان، أن المنتجات الغذائية السمكية تعد من أكثر المنتجات المستوردة من اليابان، ثم الفواكه والخضراوات والأغذية والمشروبات المصنعة بقيمة 880,115,437 رنجيت ماليزي.

الصحة الماليزية تشعر بالقلق إزاء مخاوف المستهلكين

ولفت البيان، إلى أن وزارة الصحة الماليزية تدرك وتشعر بالقلق إزاء مخاوف المستهلكين، لذلك تقوم بالمراقبة على مداخل البلاد والأسواق المحلية للتأكد من سلامة الغذاء وأمنه.

ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أنها ستعلق استيراد المنتجات البحرية اليابانية، وأفادت الجمارك الصينية في بيان بأنها «ستعلق استيراد منتجات المياه اليابانية اعتبارًا من اليوم، بما في ذلك الحيوانات المائية القابلة للأكل».

كما أعربت عن قلقها إزاء مخاطر التلوث الإشعاعي على المنتجات الغذائية اليابانية المستوردة لها.

التأثير السلبي لتصريف المياه في المحيط لا يمكن إصلاحه

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الصينية إن «التأثير السلبي لتصريف المياه في المحيط لا يمكن إصلاحه، ولا نريد أن يكون يوم 24 أغسطس 2023 يومًا كارثيًا على البيئة البحرية».

وأوضحت إذا أصرت اليابان على المضي قدما في خطتها لتصريف المياه الملوثة، فإن الحكومة الصينية ستتخذ التدابير الضرورية لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء وصحة الشعب بقوة.

يذكر أن اليابان بدأت اليوم تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المحطمة إلى البحر، وسط قلق مستمر بين الصيادين المحليين وبعض الدول المجاورة بشأن التأثير البيئي.