عضو بـ«مستقبل وطن»: ندعم ترشح السيسي للانتخابات المقبلة من أجل التنمية

أكد المهندس علي جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحزب الداعم والمساند لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية جاء بعد قناعة الحزب وأعضائه بأهمية الإنجازات التي تحققت على أرض مصر خلال الـ10 سنوات الماضية على كل المستويات، لافتًا إلى أننا أصبحنا نرى كل يوم مصانع ومشروعات واستصلاح ملايين الأفدنة الزراعية عبر عدة مشروعات عملاقة، كما أن الرئيس السيسي دشن العديد من برامج الحماية الاجتماعية لدعم المواطن منها برنامج تكافل وكرامة.

تنمية سيناء واستصلاح مليون ونصف فدان

وأضاف في بيان صحفي أن إعلان الحزب مساندة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي دعما لما حققه من إنجازات للدولة، واستكمال للخطوات التي اتخذتها مصر لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس السيسي العديد من المشروعات الكبرى مثل حياة كريمة، ومستقبل مصر والدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان، وتنفيذ شبكة طرق وكبارى في كل أنحاء الجمهورية، بجانب تنمية سيناء والصعيد، وإطلاق مبادرات صحية متنوعة على رأسها مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام.

الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها إقليميا ودوليا

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي في كافة المجالات والقطاعات دفعت عجلة التنمية للأمام، وبالتالي لابد من استكمال تلك المسيرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ اﻟرﺋﯾس السيسي، من أجل اﻟﺣﻔﺎظ على اﻟﻣﻘدرات اﻟوطﻧﯾﺔ ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طوائفهما وفئاتها ودعم المواطن المصري.

وأوضح أن الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها إقليميا ودوليا، واستطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر في مسار الدول المتقدمة، وأعاد علاقات مصر مع كل الدول العربية والإقليمية ودول العالم، مشيرا إلى أن مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية شهدت طفرات حقيقية في الكثير من القطاعات ومجالات، على الرغم من وجود أزمات اقتصادية عالمية تعرضت لها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبرغم من ذلك نجحت القيادة السياسية في تحقيق التنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.