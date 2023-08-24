النائب أحمد سعد: ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة «ضرورة»

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم من خلال عمليات التطوير والبناء التي يقيمها للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

السيسي حقق مكاسب عدة للشباب

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي ساهم في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب من خلال إقامة مشروعات تنموية لهم، مشيرا إلى إقامة العديد من المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والرياضة منها على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة.

وأكد أن الضمان الوحيد لمواصلة مصر عملها في بناء مصر الحديثة هو ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وقيادته مصر خلال المرحلة القادمة.

تأييد الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

وأعلن عضو مجلس النواب تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، وفقا لبرنامج الإصلاح الشامل الذي بتبناه الرئيس السيسي.

يشار إلى أن حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية أخرى هو ضرورة قصوة من أجل استكمال عملية التنمية والتطوير التي بدأها، فضلا عن أنه تمكن خلال الفترة الأخيرة من تحقيق طفرة حضارية وتنموية في العديد من القطاعات المختلفة وانتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى يعتبر حفاظا على تلك الانجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.