«المصريين الأحرار» عن الانضمام لتجمع «بريكس»: شهادة قوية للاقتصاد المصري

هنأ حزب «المصريين الأحرار»، برئاسة الدكتور عصام خليل، الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، على انضمام مصر رسميا إلى تجمع «بريكس» الذي يُعد انتصارا كبيرا للقيادة المصرية ونتيجة ملموسة لجهود رئاسية مضنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

استقرار مصر الشامل

وقال الحزب، في بيان صادر منذ قليل، إن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة والتعامل مع جميع الدول على قدر المساواة والندية، فضلا عن استقرار مصر الشامل إقتصاديا وسياسيا والمضي قدما في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، نتيجة جهود القيادة كانت ركيزة أساسية للترحيب، وقبول انضمام بلادنا العزيزة إلى البريكس التي تضم النمور القوية القادمة.

وأضاف المصريين الأحرار، أن انضمام مصر اليوم إلى تجمع «بريكس» شهادة قوية وصك صريح بأن بلادنا تسير علي الطريق في بناء اقتصاد مصري على أسس صحيحة، لولاها ما انضمت مصر رسميا لتلك النمور القوية؛ كما أن تلك الخطوة رسالة عملية تدحض كل ادعاءات المشككين في الاقتصاد المصري.

أهمية انضمام مصر للبريكس

وتابع بيان الحزب: «انضمام مصر رسميا لمجموعة بريكس يزيد الجميع قوة وتضافرا عظيما لتعزيز جهود مشتركة، مما يساهم في تعزيز زخم وقوة متعددة الأطراف حول العالم».

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن من دواعي الفخر والسرور موقفه الواضح والصريح، السابق للجميع، حينما أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحا رئاسيا للحزب.

وأشار الحزب إلى أن اللجنة الاقتصادية لحزب «المصريين الأحرار» ستصدر لاحقا للبيان الحالي تقريرا وافيا بشأن أهمية الانضمام إلى بريكس، وإذ يُشدد الحزب مجددا على اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة السياسية وعدم الانصياع وراء الشائعات أو المشككين وأصحاب المصالح من المأجورين.