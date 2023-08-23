حزب التجمع يثمن فرصة مصر للانضمام إلى تجمع «البريكس»: تنمية للشعوب

قال هاني الحسيني أمين الشؤون السياسية، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن مشاركة مصر في قمة «بريكس» لا شك أنها خطوة إيجابية، التي تتوسع وهتضم أعضاء جدد، خاصة أن مصر من الدول المتقدمة في قبول العضوية، وبالفعل اتخذت خطوة بالانضمام لبنك التنمية التابع لـ«بريكس»، وهى خطوة نحو العضوية الكاملة.

التجمع يشيد بمشاركة مصر في تجمع «بريكس»

أضاف «الحسيني» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من الإيجابي أن تكون مصر من منظومة العمل نحو عالم متعدد الأقطاب، الذي من المفترض أن تكون مصر من أقطابها، وبالتالي تتشارك في هذا العالم الذي يطرح نماذج تنمية جديدة لصالح الشعوب من خلال قمة «بريكس».

مدبولي يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في تجمع «بريكس»

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع «البريكس»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد تجمع «البريكس» تحت عنوان «البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل»، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.