خبير: البريكس تنقذ العالم من السياسات الغربية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للدراسات، إن العالم أصبح شبه منقسم الآن، وهناك عدد كبير من الدول تقدمت بطلبات للانضمام لمجموعة الـ«بريكس» المؤسسة من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، وكأن كل العالم يتجه إلى البريكس.

إقبال دول العالم على دخول البريكس

وتابع ملحم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي عبر تطبيق زوم، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن إقبال مختلف دول العالم على الانضمام لـ بريكس، ناتج عن أن العالم سأم من التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية، مشيرًا إلى ضرورة السير بخطوات حثيثة في توسيع البريكس لأن هذه المجموعة واعدة وستكون منقذة لجميع الدول المنضمة من السياسات الغربية المختبرة من معظم دول العالم.

ولفت إلى أن البريكس لديها عدة اختيارات إما إنشاء عملة موحدة للدول الأعضاء أو التداول في هذه المرحلة بالعملات المحلية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول المحسوبة على العالم الغربي بدأت تتعامل بالعملة المحلية للتخلص من هيمنة الدولار.

البريكس لا تسعى إلى القضاء على الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الـ بريكس لا تسعى إلى القضاء على الولايات المتحدة، ولكنها تريد التقليل من تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن البرازيل والهند تريدان بقاء البريكس كتكتل اقتصادي وليس سياسيًا، ولكن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا لا يمانعون في تحويلها إلى تكتل سياسي.

وأضاف أن الصين وروسيا بدأت تتوسع في القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركات الغربية تمتص القارة الإفريقية ولا تدفع الضرائب، وتنشأ المجموعات المسلحة والإرهابية للتحكم في هذه الدول.

وتابع أن القوات المسلحة الفرنسية قامت بجرائم في إفريقيا الوسطى، مضيفًا أن إفريقيا قارة غنية بالموارد، فعلى سبيل المثال النيجر من أكثر الدول الغنية باليورانيوم، ورغم ذلك لا تحتوي على مفاعل نووي.