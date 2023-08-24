سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم بختام التعاملات في البنوك

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 24-8-2023 في أبرز البنوك المصرية أمام الجنيه المصري بختام التعاملات، حيث سجل في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه.

للشراء: 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه.

سعر شراء الدرهم 8.38 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر بيع الدرهم الإماراتي 8.46 جنيه.

سعر شراء الدرهم الإماراتي8.31 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر بيع الدرهم 8.42 جنيه.

سعر شراء الدرهم 8.38 جنيه.