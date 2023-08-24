«تجارية الإسماعيلية»: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل هيمنة الدولار

قال أكرم الشافعي، أمين مساعد صندوق اتحاد الغرف التجارية في مصر ورئيس غرفة الإسماعيلية، إن انضمام مصر لتجمع بريكس اعتبارًا من يناير 2024 له جدوى اقتصادية كبيرة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وجود مصر في «بريكس» خطوة جادة يمكن بها تجاوز العديد من المشكلات الاقتصادية التي كانت تواجهها خلال الفترة الماضية، لما للمجموعة من نشاطات وتعاملات اقتصادية وتجارية.

التبادل التجاري يخلص تحالفات اقتصادية

وتابع: «هناك جدوى اقتصادية كبيرة لمصر أولها زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول المشاركة، وخلق تحالفات اقتصادية كبيرة ربما تحدث تغيرات عالمية، يتبعها تحسين الأوضاع الإقتصادية في القريب العاجل»، كما يحقق جدوى اقتصادية مع دول عربية بعد انضمامها وهي السعودية والإمارات العربية.

توقعات بانخفاض هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية

وتوقع انخفاض هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية في الفترة المقبلة، وخلق موازنات جديدة لإدارة العالم اقتصاديا، مع وجود تكتلات لدول عظمي تضم كلا من روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وتابع: «ارتفعت أيضا قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021».