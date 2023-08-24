وزير الخارجية الروسي: «بريكس» أساسية لتشكيل عالم مبني على ميثاق الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف: «الولايات المتحدة تذكر دائما أن روسيا والصين هما سبب منع ازدهار أفريقيا، وهذا يمكن أن يعول على أولئك الذين لم يقرأوا نهائيا في التاريخ».

وأضاف «لافروف»، خلال كلمته على هامش قمة بريكس، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن العام الماضي كان هناك اجتماع للبنك الدولي وقالت الولايات المتحدة للدول الإفريقية بشكل مباشر: «انظروا من الذي يعطيكم الأموال».

وتابع: «الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على القطب الواحد ومنع العالم متعدد الأقطاب، وبريكس تعتبر إحدى المجموعات الأساسية التي تحمل هذه الأسس لتشكيل عالم مبني على ميثاق الأمم المتحدة، وليس وفقا للتفسيرات التي يقدمها الغرب وإنما على أساس التعاون الكامل والعمل بالمبادئ بشكل كامل لميثاق الأمم المتحدة».