تحالف الأحزاب المصرية يرحب بالانضمام إلى «بريكس»: يعالج فجوة الدولار

أعلن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، ترحيبه بقرار انضمام مصر إلى تجمع بريكس الاقتصادي خلال القمة المنعقدة حاليا في جنوب أفريقيا، ويشارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحالف الأحزاب المصرية

ومن جانبه صرح النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بأن هذا القرار يمثل انتصارا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية وانفتاح مصر على دول العالم من أجل مصالحها الاقتصادية.

العملة الصعبة

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن هذا القرار سوف يصب في مصلحة المواطن المصري خاصة أن تجمع بريكس يسعى إلى تعزيز التبادل بالعملات المحلية بدلا من الدولار مما يساهم في معالجة الفجوة الدولارية التي تواجه مصر حاليا.