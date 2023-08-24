بعد تعينه نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية.. معلومات عن المستشار تامر فرجاني

قرارات عدة أصدرها الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم، منها القرار الجمهوري رقم 359، بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارا من 2 سبتمبر 2023.

المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني

مناصب عدة حصل عليها المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني من قبل والتي نرصدها في السطور التالية:

- تولى منصب مساعد وزير العدل، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، خلفا للمستشار عادل السعيد عام 2020

- عمل كوكيل وزراة الصحة بالإسكندرية السابق

- كان محاميا عاما أول لنيابة أمن الدولة العليا خلفا للمستشار هشام القرموطي

- يعد الفرجانى من أبرز أعضاء النيابة العامة على مدى السنوات الماضية

- تولى التحقيقات فى قضايا عديدة مهمة عندما كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

- انتقل الى محكمة استئناف القاهرة

- تم تعيينه مديرا لإدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، بعد تولى المستشار حمادة الصاوي، منصب النائب العام.

القرار الجمهوري

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023.