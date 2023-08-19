عاجل.. القرار الجمهوري للإفراج عن أحمد دومة: يتضمن الإعفاء من 4 عقوبات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر اليوم برقم 348 لسنة 2023، بأن يعفى عن العقوبة المقضي بها على 5 من المحكوم عليهم في قضايا محددة، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

وتضمن القرار القضايا المحكوم على «أحمد دومة» فيها في القضايا رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة، والقضية رقم 9593 لسنة 2014 جنح عابدين، والقضية رقم 3715 لسنة 2014 جنح المعادي، والقضية رقم 20072 لسنة 2014 جنح المعادي.

واشتمل القرار على العفو عن محمود علي عبدالقدوس الشافعي في القضية رقم 11030 لسنة 2018 جنايات بسيون، والسعيد طاهر محمد أبو السعود، في القضية رقم 2666 لسنة 2021 جنايات كفر البطيخ، ومحمد ضاحي عبدالرحمن محمد، في القضية رقم 8601 لسنة 2022 جنايات الفتح، ومجدي محمد فتحي عبده قوطة، في القضية رقم 876 لسنة 2022 جنح أول دمياط.