خارطة طريق مشتركة بين مصر والأردن لدعم السياحة البيئية

شاركت وزارة السياحة والآثار، في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية، والتي نظمها مشروعي «الطيور الحوامة المهاجرة»، و«دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة» التابعين لوزارة البيئة المصرية، بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وحضر ورشة العمل وفد من وزارة السياحة والآثار، ضم كل من الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وإيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وشارك في ورشة العمل ممثلي دول كل من «الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا».

وقالت وزار ة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ورشة العمل تهدف إلى المضي قدمًا لوضع خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية، وتم خلال الورشة تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح في مجال السياحة البيئية بين الجانبين المصري والأردني.

توصيات ورشة العمل

ولفتت الوزارة، إلى أن المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل نتج عنها عدة توصيات، من بينها «أهمية وضع السياسات الفعالة ورسم خارطة طريق لدعم السياحة البيئية وأنشطتها، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية ولاسيما المحيطة بالمحميات والمواقع السياحية والأثرية، والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لأنشطة السياحة البيئية وعادات وتقاليد هذه المجتمعات، وتوثيق التراث المادي واللامادي وربطه بالمناطق السياحية».

ورشة عمل «الشئون القانونية والسياسات والإدارة»

وأشارت الوزارة، إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل، شارك ممثلو وزارة السياحة والآثار في جلسة نقاشية تحت عنوان «الشئون القانونية والسياسات والإدارة» استعرضوا خلالها جهود الوزارة في وضع التشريعات التي تساهم في دعم السياحة البيئية، مثل اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وشارك الوفد، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التسويق والجودة» تحدثوا خلالها عن اهتمام الوزارة بالارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح، وتحسين تجربته خلال الزيارة، والتأكد من تقديم الخدمة اللازمة لكسب ثقة ورضاء السائح.

الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية

وتطرقت الوزارة، إلى الدور الذي تقوم به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والجهود المبذولة لوضع المعايير والشروط التي يجب توافرها في المنشآت الفندقية قبل إصدار التراخيص السياحية، بالإضافة إلى التفتيش بصفة دورية على هذه المنشآت.

وكذا جرى بحث دمج منتج السياحة البيئية بالمنتجات السياحية المتنوعة، مع أهمية التوعية بالحفاظ على الطبيعة.