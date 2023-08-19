أنغام: العلمين الجديدة من أفضل المناطق السياحية في العالم

قالت الفنانة أنغام عن فستانها بحفل مهرجان العلمين: «العلمين من أجمل المناطق الساحلية في العالم دون تحيز وأنا إسكندرانية وناس كتير عارفة والساحل بالنسبة ليا روحي وأنا قريبة بالبحر بحس أن دي بيئتي وأنا مولودة في إسكندرية والبحر هو روحي وقبل الحفلة بأيام كنت بدور على أني ألبس حاجة تكون لايقة على البحر».

تصميم فستان أنغام

وأضافت أنغام: «الفستان من تصميم مصمم الأزياء توني ورد واللون كان مشرق وشكله حلو على المسرح، وشفت ردود فعل حلوة عليه».

أنغام: مصر من أحلى البلاد في العالم

وعن الجو بالعلمين قالت: «أنا متحيزة وفخورة للغاية وكنت قاعدة في فندق قريب من المسرح علشان بيتي بعيد وكنت شايفة العلمين من الفندق والناس بتلعب في البحر فالشكل مبهج وربنا يديمها نعمة علينا أن السائح الخليجي متواجد في المطاعم والبيوت والبحر ويوجد عرب اشتروا.. إحنا من أحلى البلاد في العالم واللي عندنا مش عند حد في العالم كله ولازم نبقى فخورين ونحافظ على بلدنا».