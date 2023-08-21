«السياحة» تخضع مسطح تل آثار معيبد في محافظة بورسعيد لقانون حماية الآثار

قرر أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إخضاع المسطح الواقع بمنطقة تل آثار معيبد، جنوب بورسعيد، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983وتعديلاته.

لجنة لمعاينة المساحة المطلوبة

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه جرى تشكيل لجنة لمعاينة المساحة المطلوب إخضاعها لتل معيبد؛ إذ تبين أنه يقع ناحية سهل جنوب بورسعيد بحر البقر ناحية شادر عزام وكوبرى الفوايطه بمحافظة بورسعيد.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في المذكرة الإيضاحية للقرار، أنه بعد المعاينة تبين أن تل كفري يرتفع في أجزاء منه بالناحية الشمالية بحوالي 5 أمتار تقريبًا، ومستوية من الوسط ومن الناحية الشرقية والجنوبية كما تحيط بها المزارع السمكية من معظم الجهات، ويخلو السطح من أي إشغالات عليه، وينتشر على سطحه شواهد أثرية تتمثل في كسرات الفخار ورديم حرق الأفران وكسر الطوب الأحمر وقطع من الزجاج الملون وأحجار صغيرة من الجرانيت والحجر الجيري وأجزاء عظمية متهالكة كما أن المسطح يخلو من أي إشغالات عليه.

قانون حماية الآثار

كما أنه يقع ضمن كلا من القطعة 118، والقطعة 742 حوض بورسعيد، نمرة 6، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة السير في إجراءات إخضاع تل آثار معيبد لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2022، على إخضاع مسطح تل آثار معيبد بمحافظة بورسعيد.