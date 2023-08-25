إصابة 8 أشخاص في تصادم ميني باص وميكروباص بحدائق أكتوبر

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم ميني باص خاص بميكروباص بطريق الفيوم بمنطقة حدائق أكتوبر، تم نقل المصابين إلى المستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بطريق الفيوم بدائرة القسم ومصابين.

وعلى الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أنه في أثناء سير سيارة ميني باص خاص، قيادة سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فؤجى بسيارة ميكروباص تصطدم به من الخلف مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص يستقلون الميكروباص بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم وتهشم بالسيارتين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج ، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.