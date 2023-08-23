مصرع سائق وإصابة شخصين في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقي سائق مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران في حادث تصادم على الطريق الإقليمى، بمدينة الشيخ زايد، ونُقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث فى الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوف ومصابين اثنين على الطريق الإقليمس في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل، قيادة شخص، 60 سنة، متوف، وبصحبته اثنين من العمال، مصابيّن بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، فوجئ بسيارة نقل «قلاب» تسير عكس الاتجاه مما أدى إلى اصطدامه بها.

التحفظ على السيارة

وتم التحفظ على السيارة القلاب وقائدها، ونقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، ورُفع آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.