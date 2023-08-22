وفاة سائق وعامل في حادث تصادم «توك توك وموتوسيكل» بإمبابة

لقى شخصان مصرعها بينما أصيبت ربة منزل فى حادث تصادم أسفل كوبرى بشتيل بمنطقة إمبابة، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى إمبابة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل في إمبابة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابه، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» و«توك توك» أسفر عن متوفين ومصابين.

وانتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية بالجيزة إلى مكان الحادث، وتبين له أن «توك توك» يقوده سائق بعمر ٤٠ سنة، ويستقله عامل ٣٠ سنة (توفيا) وربة منزل ٣٠ سنة مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت خلال سيره بدارجة بخارية يقودها شخص بعمر ٢٠ سنة، مما اسفر عن وفاة شخصان وإصابة ربة منزل، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وأحال اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة المحضر إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، واستمال إجراءات التصريح بالدفن.