أسماء الفنانين المشاركين في حفل أوبرا «سان كارلو» العالمي بمنطقة الأهرامات

كشفت الشركة المنظمة لحفل دار أوبرا «سان كارلو» الإيطالية، أقدم أوبرا في العالم، عن أسماء الفنانين المشاركين في الحفل العالمي الأول في مصر، الذي سٌيقام يوم 11 أكتوبر المقبل، في منطقة الأهرامات.

ويضم الحفل، نخبة متميزة من نجوم الأوبرا الأشهر على المستوى العالمي، وهم: التينور الألماني الشهير يوناس كاوفمان، الذي أعتبره الكثيرون الصوت الأوبرالي للقرن الحادي والعشرين، والسوبرانو الإيطالية الشهيرة ماريا أجريستا، التي تعتبر واحدة من أهم وأعظم 3 سوبرانو في العالم، والسوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، ذات الصوت الأوبرالي الرائع، والتي اعتلت مسارح أشهر دور الأوبرا العالمية.

عزف مجموعة موسيقية من روائع أوبرا أرياس

ويأتي هذا الحفل العالمي، برعاية كل من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الخارجية الإيطالية، والسفارة الإيطالية بالقاهرة.

كما يتضمن برنامج هذه الأمسية الاستثنائية عزف مجموعة موسيقية من روائع أوبرا أرياس من تأليف أهم الموسيقيين الذين صنعوا تاريخ الأوبرا، حيث ستُعزَف مؤلفات جواكينو روسيني، فينشينسو بيليني، غايتانو دونيزيتي، جوزيبي فيردي، جاكومو بوتشيني.

طرح تذاكر الحفل غدا

هذا وستطرح الشركة المنظمة للحفل، غدًا الجمعة، التذاكر للبيع في مصر وعلى مستوى العالم، وذلك عبر موقع ticketsmarche الإلكتروني، وتنقسم إلى ثلاث فئات، الأولي Royal ، والثانية Elite، والثالثة Diamond .

في هذا الصدد، صرح قائد الأوركسترا جياكومو ساغريبانتي، في بيانٍ صحفي: «أتشرف بقيادة الفرقة الموسيقية بمسرح سان كارلو، بصحبة ثلاثة من ألمع نجوم الأوبر العالميين، يوناس كاوفمان وفاطمة سعيد وماريا أجريستا، وذلك في أمسية فريدة تتحد بها الأرواح الإيطالية والمصرية لتجمعهم لغة الموسيقى العالمية تحت سماء الجيزة الساحرة».

ومن جانبها، عقبت السوبرانو ماريا أجريستا: «أشعر ببالغ الفخر والسعادة لمشاركتي في هذا الحدث الضخم حيث يمزج التراث الموسيقي الإيطالي بين شعبين وبلدين عريقين».

وتعليقًا على الحفل، قالت السوبرانو فاطمة سعيد: «أتطلع بحماس إلى الأداء مجددًا مع أوركسترا مسرح سان كارلو، كما أتشرف بالترحيب بعازفي هذه الأوركسترا العريقة وبنجوم الأوبرا البارزين، ماريا أجريستا ويوناس كوفمان، لتقديم حفل استثنائي عند سفح الأهرامات الخالدة في بلدي الأم مصر».