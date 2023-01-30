السوبرانو فاطمة سعيد تطرح كليب «مصر هي أمي» بلقطات من المتحف الكبير

تستعد السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، لطرح كليب أغنية «مصر هي أمي» في نسخته الأصلية، من إخراج محمد الألفي، وتوزيع موسيقى للفنان العالمي جيمس ويتبورن، ليكون أول فيديو كليب للفنانة فاطمة سعيد.

تفاصيل عن أغنية «مصر هي أمي»

وسيتضمن الكليب لقطات من المتحف المصري الكبير، وتعد أغنية «مصر هي أمي» من الأغاني الوطنية الأصيلة، التي علقت بأذهان الجماهير منذ الوهلة الأولى عندما تغنى بها فؤاد المهندس في فيلم «فيفا زلاطا».

وعادت فاطمة سعيد لتكون ثاني من يعيد علينا غناء الأغنية بأجواء مختلفة، والأغنية من أعمال عمالقة الفن، فهي ألحان كمال الطويل وكلمات عبد الوهاب محمد.

فاطمة سعيد تقدم أغنية فؤاد المهندس

وكانت السوبرانو العالمية المصرية فاطمة سعيد، قد غنت أغنية فؤاد المهندس «مصر هي أمي» أثناء حفلها الأخير، والذي كان أول حفل جماهيري يقام في المتحف الكبير في ساحة رمسيس الثاني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ولاقى الحفل نجاحا كبيرا وإقبالا جماهيريا منقطع النظير.