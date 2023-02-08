السوبرانو فاطمة سعيد تنشر أغنية «مصر هي أمي» على «فيسبوك».. والجمهور: «عظمة»

طرحت السوبرانو فاطمة سعيد أغنية «مصر هي أمي»، التي قدمتها خلال حفل المتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو نادر عباسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحققت الأغنية بعد ساعات من طرحها ما يقرب من 24 ألف مشاهدة، بخلاف ردود الأفعال الإيجابية والإشادات من الجمهور.

وتوالت تعليقات الجمهور على أغنية «مصر هي أمي» التي قدمتها السوبرانو فاطمة سعيد، وعلق أحد المتابعين، «عظمة على عظمة»، «حلوة الأغنية وعظيمة يا مصر»، وأضاف أخر، «إحساسك بكل كلمة وحب لمصر باين في صوتك وانفعالك جدا»، وجاء ضمن التعليقات، «الله على الإحساس والصوت الرائع المتمكن في التنقل بسهولة بطبقاتك الصوتية رائعة»، «حرفيا أنتي هايلة وأهم شيء أنك حاسة الأغنية وكلماتها بكل جوارحك تجاه مصر.. حقيقي أنت نموذج مشرف يا فنانة».

السوبرانو فاطمة سعيد عن أغنية «مصر هي أمي»: قدمتها بطريقة فؤاد المهندس

وكشفت السوبرانو فاطمة سعيد خلال مقطع فيديو، أنها رغبت في تقديم الأغنية بنفس الطريقة التي قام فؤاد المهندس بغناء الأغنية بها ضمن أحداث فيلم «فيفا زلاطا»، قائلة، «أنا معجبة بالنسخة الأصلية من الأغنية التي غنى بها فؤاد المهندس، مع كل احترامي لنسخة عفاف راضي من الأغنية التي أحبها أيضا، ولكن الطريقة الكوميدية والحقيقية التي يتحدث بها فؤاد المهندس عن مصر أثرت في للغاية، وللذلك أرغب في مشاركتها معكم».

من هي السوبرانو فاطمة سعيد؟

يذكر أن السوبرانو فاطمة سعيد بدأت دراسة الغناء الأوبرالي في ألمانيا، وهي في الـ18 من عمرها، وكانت أول عربية تقوم بدور البطولة لعرض أوبرالي على مسرح «لاسكالا» في إيطاليا، وحصدت خلال مسيرتها مجموعة من الجوائز الرفيعة من بينها درع الإبداع والتميز للدولة المصرية، بالإضافة إلى جائزة أوبوس كلاسيك عن فئة أفضل فنانة شابة لعام 2021، وهي واحدة من أرفع الجوائز في مجال الموسيقى بألمانيا.