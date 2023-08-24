مدبولي: الانضمام للبريكس يساعدنا في الحصول على قروض تنموية ميسرة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دخول مصر في تجمع البريكس سيحقق العديد من المزايا منها أن التجمع له بنك تنمية، والبنك سيقرض أعضاءه الرئيسيين قروضا ميسرة لأغراض تنموية وتأهيل للبنية التحتية وهو ما يفتح لمصر آفاقا جديدة في الحصول على تمويل بقروض ميسرة لاستكمال كل المشروعات التنموية الرئيسية وتلبية احتياجاتها.

وأوضح مدبولي خلال لقاء له على شاشتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، أن البنك أتاح 33 مليار دولار لأعضائه للاستفادة بها في تمويل مشروعاتهم التنموية، مشيرا إلى أنه من خلال التجمع يتم السماح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، وبالتالي لن تكون هناك سيطرة لعملة دولية محددة وستكون هناك فرصة للتبادل التجاري بالعملات المحلية.