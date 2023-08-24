«مدبولي»: لابد من العمل على مخرجات قمة المناخ 27 وتعزيز دور بنوك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تتطلع إلى دعم القمة لما أطلقته مع الدول الأفريقية الشقيقة في مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة بهدف خلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة خاصة للدول النامية متوسطة الدخل بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، بالإضافة للعمل المشترك على تجشيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية والدول الأفريقية.

وأشار «مدبولي» خلال كلمته في ختام قمة تجمع البريكس، إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر قمة المناخ 27 التى استضافته مصر في 2022 وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي والعمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار ودعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.