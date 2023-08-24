مدبولي: انضمام مصر للبريكس نتيجة لجهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انضمام مصر للبريكس خطوة مهمة لم تكن لتحدث لولا الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية، لافتا إلى أن المواطن المصري من حقه أن يعرف الفائدة التى ستعود على مصر من الانضمام لتجمع البريكس.

الخروج من قطبية القيادة الواحدة

وأوضح خلال لقاء له على شاشتي إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية، أن تجمع البريكس حين أنشئ كان هدفه تحقيق التوازن العالمي والخروج من قطبية القيادة الواحدة على المستوى العالمي، وأن يكون هناك توازن في إدارة الملفات العالمية الكبيرة وعلى رأسها الملف الاقتصادي والسياسي.

مصر تقوم بدور متوازن

وأشار مبدولي إلى أن الرئيس السيسي حريص على أن تقوم مصر بدور متوازن وأن تكون على علاقة أفضل ما تكون بالأطراف المختلفة، موضحا أن وجود مصر في التجمع ترجمة حقيقة للجهود المصرية.