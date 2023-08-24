يحيى الفخراني: مهرجان القاهرة للدراما يعد احتفالا بالفن المصري

قال الفنان يحيى الفخراني، إن الدراما التلفزيونية المصرية انطلقت في الستينات بمسلسل «هارب من الأيام»، مرورًا بالأعمال الفنية التي التف حولها الجمهور المصري والعربي، وكانت الشوارع تخلو من المارة في أوقات عرضها، واليوم مهرجان الدراما ينطلق في دروته الثانية في مدينة العلمين الجديدة ليكون الاحتفال بالفن والعمران المصريين.

تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما

وتابع «الفخراني» خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، والمذاع على قناة الحياة، أن العلمين الجديدة أصبحت مركزا فنيا وسياحيا مهما، موجها الشكر للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين وشركة «بي أو دي» ورئيسها السيد عمرو الفقي، على جهودهم الكبيرة في إخراج الدورة الفنية للمهرجان.