أنغام تشيد بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوى» لـ يحيي الفخراني

أشادت الفنانة أنغام بمسرحية «ياما في الجراب يا حاوى»، للفنان الكبير يحيى الفخرانى، إذ حرصت على حضور المسرحية أمس، واستقبلها فريق العمل بحفاوة شديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«كايرو شو» صورًا من حضور أنغام العرض وصعودها على المسرح وسط تصفيق حاد من المحيطين بها.

حضر العرض عدد من النجوم منهم، الفنان عمرو سعد والسيناريست عبد الرحيم كمال والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية سهير جودة.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم غلبة الطابع الكوميدي الغنائي عليها، لكنها أيضا تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة، وحققت المسرحية نجاحا جماهيريا كبيرا في أول عرض له بالإسكندرية

أحداث «ياما في الجراب يا حاوي»

عرض «ياما في الجراب يا حاوي» مأخوذ عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي «ليلة من ألف ليلة»، من إنتاج «كايرو شو» وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وتقنيات حديثة أشرف عليها فنيا محمد هاني.

ويضم العرض كوكبة من الفنانين الذين يشاركون للمرة الأولى في المسرح، منهم: إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، ونجوم المسرح سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس، وإسماعيل فرغلي.

وكتب أشعار المقدمة والختام، الشاعر حسن المهدي، والألحان للموسيقار مصطفى الحلواني، الذي أعاد توزيع الألحان الأصلية للعرض، والملابس من تصميم نيفين رأفت، وصمم الديكور كريم المهدي.