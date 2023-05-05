يحيي الفخراني بعد تكريمه من المركز الكاثوليكي: المهرجان ناجح لأنه يجمعنا على الحب

أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بسب تكريمه اليوم من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي يقام حفل افتتاحه حاليا، برئاسة الأب بطرس دانيال.

كلمة يحيى الفخراني

وقال يحيى الفخراني أثناء تكريمه: «حب مهرجان الكاثوليكي لأنه يجمع الناس على الحب، ولا يوجد فن بدون حب، لذلك هذا المهرجان ناجح، وكُرمت على مسلسل الخواجة عبد القادر من المركز فقط، رغم أنه عمل كبير وقريب لقلبي».

وبدأ، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، فى دورته الـ71، ويستمر المهرجان حتى يوم 12 مايو، برئاسة الأب بطرس دانيال.

حضور حفل إفتتاح المركز الكاثوليكي

وحضر عدد كبير من الفنانين، منذ بداية الحفل، من أبرزهم يحيى الفخراني، مدحت العدل، هانى رمزي، محمود حميدة، نسمة عبد العزيز.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير من الفنانين، حيث يمنح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخرانى، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزى، والفنانة هناء الشوربجى، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد على، ومنحها جائزة «فريد المزاوى