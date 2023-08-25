«الشباب والرياضة» تنظم دورة تدريبية عن صناعة المحتوى والتأثير الإعلامي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات الدورة التدريبية الذي جاء تحت عنوانا «صناعة المحتوى والمؤثرين إعلاميا »، وتنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع وحدة «تصدوا معنا» ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي،والذي تستمر فعالياته طوال الفترة من 23 - 27 أغسطس الجاري.

تأهيل مجموعة من الشباب المتميزين والمؤثرين إعلاميا

يهدف برنامج صناعة المحتوى إلى تأهيل مجموعة من الشباب المتميزين والمؤثرين إعلاميا لصناعة محتوى إعلامي متميز.

إجراء تقييم مبدئي لأداء المتدربين بارتجال محتوى مكتوب

وتناول التدريب في يومه الأول مجموعة من المحاور أهمها إجراء تقييم مبدئي لأداء المتدربين من خلال ارتجال محتوى مكتوب وتناول أسس صناعة المحتوى وماهية معادلة صناعة المحتوى الهادف وتحديد الجمهور المستهدف وفقا لنوعية المحتوى والتدريب على كتابة إسكريبت لبرامج مختلفة.

التعرف على أسرار تقديم البرامج وكيفية التعامل مع الكاميرا

فيما تطرقت فعاليات اليوم الثاني إلى مجموعة من المحاور أهمها التدرب على فنون الحكي في تقديم المحتوى و كيفية جذب الجمهور ، بالإضافة إلى التعرف على أسرار تقديم البرامج وكيفية التعامل مع الكاميرا، والالقاء وكيفية صنع محتوى يساهم في بناء الوعي ، ثم اختتم اليوم التدريبي بتطبيق عملي لكتابة محتوى إعلامي وتصويره لكل متدرب على حدة.